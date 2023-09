Alleanza Comin and Partners e No Com per servizi congiunti

Comin & Partners e No Com, agenzia attiva in Francia e Spagna, siglano un accordo per "offrire servizi congiunti di supporto strategico ad aziende e top manager nei rispettivi paesi". Come spiega una nota "l'alleanza fra Comin & Partners e No Com nasce dalla rilevanza delle relazioni fra i paesi in cui operano le due aziende: la Francia rappresenta infatti il primo investitore straniero in Italia mentre la Spagna è il primo partner europeo del mercato francese, con un ruolo crescente anche delle relazioni bilaterali commerciali tra Italia e Spagna che, nel 2022, hanno toccato la cifra record di 63 miliardi di euro (+21% rispetto all'anno precedente)".

La partnership, che si aggiunge a quella siglata lo scorso anno con la società di relazioni istituzionali brussellese Must & Partners, dà vita a un polo che conta oltre 100 professionisti in cinque sedi: gli uffici No Com di Parigi e Madrid, le sedi di Comin & Partners di Roma e Milano e quella di Must & Partners a Bruxelles.

"Da vent'anni le interconnessioni tra le principali potenze del sud Europa che guarda verso l'area mediterranea si sono intensificate a livello economico, avviando un processo di crescita ed espansione in nuovi mercati che ha comportato per le imprese nuove sfide nel campo della comunicazione e delle relazioni istituzionali", ha commentato Gianluca Comin, presidente di Comin & Partners.

"Da dieci anni accompagniamo un vasto portafoglio di clienti francesi e spagnoli che operano in settori economici molto diversificati, e offriamo le nostre competenze anche alle aziende latinoamericane che progressivamente stanno aumentando la loro presenza in Europa in maniera significativa" ha dichiarato Pierre Giacometti, cofondatore di No Com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA