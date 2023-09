Nb Renissance,in Italia forti opportunità per private equity

"L'Italia è un mercato attraente per il private equity composto da centinaia di aziende medie" con "un alto potenziale di crescita", e "ancora a guida familiare le quali devono affrontare il passaggio generazionale". Lo afferma Stefano Bontempelli, Nb Renaissance Senior Partner, all'Ipem Paris 2023. "Questo crea opportunità molto significative per le società di private equity con una forte track record locale" aggiunge.

Bontempelli ha ricordato i dati di una recente indagine Bocconi secondo in Italia vi sono 51000 imprese medie a guida familiare, 3000 delle quali hanno il capo azienda con più di 60 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA