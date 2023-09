Fmi-Banca Mondiale confermano riunione a Marrakesh a ottobre

Fmi e Banca Mondiale, di intesa con le autorità del Marocco, hanno deciso che le riunioni annuali 2023, previste a Marrakesh fra il 9 e il 15 ottobre, si terranno regolarmente nonostante il sisma che ha colpito il paese, e e la stessa città, lo scorso 8 settembre provocando migliaia di morti. In un comunicato congiunto si sottolinea come la decisione è stata presa tenendo conto che il meeting non "intralcerà gli sforzi di ricostruzione e soccorso e che la salvezza dei partecipanti può essere assicurata" e che sarà condotto in una maniera "rispettosa delle vittime".

La riunione, conclude la nota, "fornirà un'opportunità per la comunità internazionale di supportare il Marocco e il suo popolo che ha mostrato una volta ancora la sua resistenza di fronte alla tragedia".



