Enpaia-Censis, per 7 italiani su 10 l'agricoltura aiuta il clima

Il 68,9% dei nostri connazionali ritiene che l'agricoltura svolga un ruolo primario nell'affrontare gli effetti del riscaldamento globale, e che il comparto sia "pienamente impegnato" nel promuovere la sostenibilità ambientale. È quel che affiora dalla lettura dei risultati dell'Osservatorio del mondo agricolo dell'Enpaia (l'Ente di previdenza degli addetti e degli impiegati in agricoltura) e del Censis "L'agricoltura italiana che cambia nella sfida della sostenibilità", secondo cui per gli italiani, dinanzi all'aggravarsi di alcune minacce globali alla sostenibilità ambientale, l'agricoltura è la chiave per trovare soluzioni durature nel tempo e di ampio respiro.

È una convinzione, questa, recita il testo, illustrato nel corso del Forum dell'Enpaia, in corso a Roma, che trova un consenso trasversale nei gruppi sociali, e in particolare è condivisa dal 58,8% dei giovani, dal 68,5% degli adulti e dal 75,1% degli anziani; nel contempo, si legge, l'agricoltura italiana è vista in costante trasformazione produttiva, giacché "le sue imprese (690.000) e i suoi addetti (834.000) hanno attivato meccanismi virtuosi di adattamento ai cambiamenti climatici creando i presupposti per un'offerta di cibo sostenibile, sicura, accessibile che trova conferma negli acquisti delle famiglie".





