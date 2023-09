Borsa: l'Europa incerta attende la Fed, Milano migliore (+0,6%)

Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità in attesa delle decisioni di domani della Federal reserve sui tassi: dopo l'avvio di Wall street, la Borsa migliore è quella di Milano che sale dello 0,6%, con Londra in aumento dello 0,1%, Parigi piatta e Francoforte in ribasso dello 0,2%.

In forte calo i listini azionari di Mosca che cedono circa due punti percentuali nonostante il gas sia piuttosto calmo attorno ai 35 euro al Megawattora e il petrolio resti forte sui 92 dollari al barile.

Ancora tensione sui titoli di Stato mondiali, con i bond a 5 anni statunitensi al 4,5%, ai massimi dal 2007. Il rendimento del Btp a 10 anni è al 4,51%, con lo spread sulla Germania calmo a quota 178.

In questo quadro, in Piazza Affari sempre bene Mps che cresce di oltre il 4% sulle ipotesi di una frenata nell'uscita del ministero dell'Economia, con Tim che sale del 3% a 0,32 euro.

Tra i titoli principali in calo del 2% Diasorin e di oltre tre punti percentuali Cnh.



