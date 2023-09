Mercati del Vecchio continente senza una direzione precisa, in attesa delle decisioni della Fed dell'indomani: Londra ha concluso con il frazionale aumento dello 0,09%, Parigi in rialzo dello 0,08%.

Meglio ha fatto Madrid, in crescita finale dello 0,4%, mentre Amsterdam ha segnato uno speculare calo dello 0,4%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA