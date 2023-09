Borsa: vendite in Europa, future Usa positivi, Milano -0,7%

Prevalgono le vendite sui principali listini di borsa europei a 2 giorni dalla decisione della Fed sui tassi, seguita giovedì e venerdì dalle banche di Inghilterra e del Giappone. La migliore è Madrid (-0,3%), seguita da Londra (-0,36%), che gira in negativo, mentre peggiorano Parigi (-1,1%), Milano e Francoforte (-0,7% entrambe). Si confermano positivi i future Usa in assenza di dati macroeconomici rilevanti. Sale a 179,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,9 punti al 4,49% e quello tedesco di 1,4 al 2,68%. Risale l'euro a l'euro a quasi 1,07 dollari, mentre la sterlina si rafforza a 1,24 biglietti verdi. Inverte la rotta invece il rublo che si rafforza a 96,37 sul dollaro e a 102,87 sull'euro.

Si conferma sopra quota 91 dollari il greggio (Wti +0,6% a 91,33 dollari al barile), mentre il metano (-3% a 35,39 euro al MWh) riduce il calo dovuto al riavvio degli impianti di Gnl australiani di Chevron, fermi per sciopero da qualche giorno, e grazie alla ripresa piattaforma Troll in Norvegia.

Sotto pressione a Parigi SocGen (-8,95%), il cui piano strategico al 2026 ha deluso gli investitori per la scarsa crescita dei ricavi, tra lo 0 e il 2% annuo. Contagiate in parte anche Bnp (-1,68%) e Credit Agricole (-1,15%). Corrono invece in Piazza Affari Mps (+2,21%), Banco Bpm (+2%) e Bper (+1,78%).

Piatta Unicredit (+0,14%), debole Intesa (-0,75%).

Poco mossi i petroliferi Bp (-0,13%), Shell (-0,05%) e TotalEnergies (-0,21%), mentre Eni sconta lo stacco del dividendo, con un calo del 2% che, rettificato, si riduce allo 0,52%. Crolla il produttore di semiconduttori Nordic (-11,94%), che ha ridotto le stime sul terzo trimestre a causa della domanda debole, senza dare una previsione per l'intero esercizio. Segno meno anche per Be Semiconductor (-2,95%) ed Stm (-1,84%). Deboli gli automobilistici Volkswagen (-1,53%) e Volvo (-1,54%), mentre Stellantis limita il calo allo 0,5%.



