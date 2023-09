Criptovalute, la nuova frontiera della finanza vale miliardi

Blockchain Summer forum 2023 a Sa Manifattura di Cagliari tra criptovalute e monete digitali che, secondo gli esperti, valgono nelle tasche degli italiani oltre un miliardo di euro. La prima edizione del focus è stata promossa dalle associazioni no profit, Rumundu e Copernicani.it con la University College of London, in collaborazione con Sardegna Ricerche. Oltre duecento i partecipanti, in presenza e durante la diretta online.

Ad aprire il dibattito il deputato di Fdi Francesco Filini, componente della commissione Finanza di Montecitorio, che ha affrontato il rapporto tra criptovalute e fiscalità, illustrando l'importanza dei pagamenti digitali e l'importanza della privacy nella gestione dei pagamenti. Approfondita l'analisi tecnica di Paolo Tasca, consulente per banche centrali e docente alla UCL.

Per Tasca le criptoattività "hanno dato nel tempo prova di poter consentire una evoluzione del panorama finanziario di molte società, ma non senza rischi per i delicati equilibri monetari".

Massimo Doria, dirigente della Banca d'Italia al Dipartimento circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio ha esposto la posizione degli enti regolatori, soffermandosi sui rischi e le criticità relative all'utilizzo, spesso improprio, delle criptovalute. Spazio anche alle testimonianze di chi opera nel settore: Gianluigi Guida, country manager di Binance (scambi giornalieri per un controvalore pari a circa 87 miliardi di dollari) ha raccontato l'esperienza di beneficenza portata avanti dall'azienda, con servizi che consentono immediatezza e certezza delle transazioni È stato il ceo Antonello Cugusi di Coinbar a quantificare il valore delle criptovalute nei portafogli degli italiani: oltre un miliardo di euro. Per Andrea Aymerich, area manager per l'Italia della Chainalysis, il fenomeno delle criptoattività implica solo una minima percentuale di utilizzi illeciti. "Le persone utilizzano sempre più le cripto per attività perfettamente legittime, come quelle finanziarie, di pagamento e come riserva di valore".



