Mapei inaugura un nuovo impianto nel sito di Laval in Canada

Mapei ha inaugurato in Canada il nuovo impianto destinato alla produzione e ai magazzini nel proprio sito principale a Laval (Québec). "Ora che le linee di polveri e additivi sono operative - ha affermato il general manager di Mapei Canada Marco Roma - Laval è tra gli impianti più grandi e tecnologicamente avanzati della rete Mapei in Nord America". Grazie al nuovo stabilimento il gruppo sarà in grado di "soddisfare la domanda sempre crescente di materiale edilizio, additivi per calcestruzzo e additivi di macinazione per cemento del Canada nordorientale".

"La possibilità di differenziare le linee produttive e incrementare la produzione locale negli impianti di Ontario, Québec e British Columbia - ha aggiunto - ci permetterà di ridurre l'impatto ambientale con consegne più rapide e distanze ridotte nel trasporto di materiali ai cantieri, e questo avrà un impatto positivo su tutte le regioni del paese".

"La nostra presenza in Canada ha avuto origine da un'opportunità scaturita nel 1976, in occasione delle Olimpiadi di Montréal - hanno raccontato gli amministratori delegati del gruppo Veronica e Marco Squinzi - quando fummo contattati per la fornitura di prodotti per l'installazione delle piste di atletica". Un'esperienza che, a loro dire, "è stata a tal punto positiva che nel 1978 abbiamo deciso di investire nell'apertura del nostro primo impianto fuori dall'Italia, proprio qui a Laval, dando il via a quella strategia di internazionalizzazione che ci contraddistingue ancora oggi".

"Negli ultimi 5 anni - hanno concluso - abbiamo diversificato il mercato, aggiungendo linee di prodotto che finora non erano presenti nel nostro portfolio canadese ma erano già state sviluppate e rigorosamente testate da Mapei in Europa: la linea additivi e la linea di pavimentazioni industriali".

La nuova linea produrrà 30mila tonnellate l'anno di polveri e 7mila di additivi. Quanto al magazzino, l'ampliamento è di 4.715 metri quadrati rispetto agli 11.892 esistenti in una struttura che ospita anche l'impianto polimeri e il centro ricerca sulle costruzioni in cemento (R&D Center for Excellence in Concrete Construction) e gli uffici della sede centrale canadese.



