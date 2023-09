Il gas si conferma sotto i 35 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

Si conferma in calo sotto la soglia dei 35 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. Dopo quasi 5 ore di contrattazioni i contratti future sul mese di ottobre perdono l'1,78% a 34,89 euro. Con il dossier sugli scioperi negli impianti di liquefazione in Australia ancora aperto e dopo il riavvio de un analogo impianto nel Texas a preoccupare è il protrarsi del fermo per manutenzione dell'a piattaforma di estrazione norvegese Troll sul mare del Nord almeno fino al prossimo 18 settembre. Una piattaforma che da sola vale circa il 40% della produzione del paese.



