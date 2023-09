Gentiloni: "Servono politiche di bilancio restrittive"

"Per sostenere gli sforzi della Bce volti a contenere l'inflazione, la politica fiscale deve essere restrittiva, come avevamo raccomandato in primavera. Ciò non significa tagliare gli investimenti, ma significa, in particolare, eliminare gradualmente tutte le restanti misure di sostegno energetico e garantire che eventuali nuove misure, qualora si rivelassero necessarie, siano molto più mirate ai più vulnerabili". Lo ha detto il commissario all'Economia Paolo Gentiloni nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo.

"Portare avanti i piani nazionali di ripresa e resilienza rimane una priorità assoluta. Ci aspettiamo che gli esborsi nell'ambito del Pnrr accelerino in questo ultimo trimestre dell'anno. Implementazione e perseveranza saranno le parole chiave. La Commissione continuerà a stare al fianco degli Stati membri in ogni fase del percorso per garantire che questo storico sforzo comune sia un successo", ha affermato Gentiloni.

"Sostenere la crescita sostenibile e la stabilità in Europa richiede un quadro di regole fiscali stabile, credibile e prevedibile. Ecco perché è essenziale raggiungere un buon accordo entro la fine dell'anno sulla riforma della nostra governance economica, in linea con la dichiarazione dell'Eurogruppo dello scorso luglio", ha detto ancora Gentiloni.

