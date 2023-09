Donohoe, Mes importante non solo per l'Italia ma tutta eurozona

"Si noti che questa ratifica è importante non solo per l'Italia che beneficerà del backstop del Mes, ma che questa rete di sicurezza deve essere istituita per l'intera area dell'euro. Penso in primo luogo che le autorità italiane continueranno a fare il massimo per raggiungere questo obiettivo". Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Pascal Donohoe parlando dell'aggiornamento dato nel corso dell'incontro dal ministro italiano Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del Mes."Non è appropriato per me commentare i dettagli della natura del processo parlamentare in corso" in Italia. Ma "da presidente dell'Eurogruppo" sottolineo che "riguarda anche gli altri 19 Stati membri. Negli ultimi anni abbiamo visto quanto rapidamente le condizioni economiche possano cambiare. E possiamo vedere il valore della certezza e del sostegno", ha detto poi. Giorgetti "è ben consapevole di questa dimensione europea", della sua importanza. "Continuiamo a fidarsi e a dipendere dalla realizzazione di tali sforzi".





