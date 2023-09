Borsa: Milano cresce con l'Europa, cauta Amsterdam con Asm

Piazza Affari nella prima parte della mattinata conferma l'avvio positivo sostanzialmente in linea con gli altri mercati azionari europei: la Borsa migliore resta quella di Parigi che sale dell'1,2% grazie soprattutto ai titoli del lusso Lvmh e Kering che crescono di oltre il 3%.

Bene anche Francoforte (+0,9%), con Milano e Londra in aumento dello 0,6%. Piatta Amsterdam, appesantita dal gruppo dei semiconduttori Asm, con il titolo che cede oltre il 5%. Sulla parità i listini azionari di Mosca, con il gas che scende del 2% a 34,6 euro al Megawattora.

Gli operatori sembrano aver già archiviato l'ennesimo rialzo del tassi da parte della Bce e i rendimenti dei titoli di Stato sono generalmente in crescita, con il Btp a 10 anni al 4,4% e lo spread nei confronti della Germania calmo a quota 176.

In questo clima, in Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione i migliori sono Recordati e Prysmian, che salgono dell'1,7%, seguiti da Moncler e Intesa in rialzo dell'1,6%. Tim si muove in linea con il listino generale, mentre Amplifon cede lo 0,8% e Mediobanca lo 0,5%.



