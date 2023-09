Il petrolio Wti a 90 dollari per la prima volta da novembre

Il petrolio texano (Wti) supera la soglia dei 90 dollari al barile per la prima volta da novembre, in scia alle aspettative che i tagli alla produzione da parte di big dell'Opec+ come Arabia Saudita e Russia aumenteranno le tensioni sul mercato dell'oro nero. Il Wti, dopo aver toccato un massimo di 90,06 dollari, tratta a 89,94 (+1,6%) mentre il Brent avanza dell'1,4% a 93,19, ai massimi da giugno 2022. Martedì l'Opec aveva previsto una carenza di offerta di 3,3 milioni di barili al giorno nel prossimo trimestre mentre ieri l'Aie ha stimato un "significativo" deficit di offerta a causa dei tagli di Russia e sauditi.



