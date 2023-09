Borsa: Milano debole con le banche, attesa per scelta della Bce

Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio sotto la parità, con i titoli bancari deboli: l'indice Ftse Mib cede lo 0,5%, con Bper che perde tre punti percentuali, Banco Bpm il 2,8%, Intesa e Mps due punti, con Unicredit in calo dell'1,7%.

Secondo gli operatori, le vendite seguono anche le tensioni con Bruxelles sull'imposta per gli extra profitti nel settore e le stime del gettito. Debole anche Tim in attesa di novità sul dossier della rete, con il titolo che perde l'1,8%.

La Borsa di Milano si confronta con mercati europei piatti, in attesa della decisioni della Bce sui tassi, che saranno comunicate come di consueto a metà giornata. Tra i titoli principali di Piazza Affari il migliore è hera, che sale dell'1,2%.



