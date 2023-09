Borsa: l'Europa aspetta incerta la Bce, Milano -0,3%

Mercati azionari del Vecchio continente chiaramente in attesa della comunicazione sui tassi di interesse della Bce prevista per il primissimo pomeriggio: la Borsa peggiore resta di qualche frazione quella di Milano che scende dello 0,3%, con Madrid in ribasso dello 0,2%, mentre Parigi e Francoforte restano su una limatura dello 0,1%. Fuori dalla zona euro, Londra sale dello 0,3%.

Gli analisti restano assai divisi sulla scelta che la Bce possa rialzare o meno di un altro 0,25% i tassi, stretta tra il rallentamento dell'economia e le stime di un'inflazione ancora forte. Con la presidenza Lagarde che ha sempre guardato maggiormente al parametro di contenimento dei prezzi, l'euro resta stabile sul dollaro a quota 1,073 e rimane calmo il mercato dei titoli di Stato. Lo spread Btp-Bund a 10 anni si muove infatti attorno a quota 180, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,44%.

Tranquillo anche il settore dell'energia, con il gas che oscilla attorno ai 36 euro al Megawattora e il petrolio che tiene gli 89 dollari al barile.

In questo clima in Piazza Affari si riduce la pressione delle prime battute sulle banche, con Intesa che cede comunque sempre due punti percentuali e il Monte dei Paschi di Siena l'1,7%. Tim cresce di un punto percentuale mentre Hera cede l'1,2%.



