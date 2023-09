Borsa: l'Asia sale su ipotesi Fed rinunci a rialzi dei tassi

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in generale crescita dopo l'ultimo aumento dell'inflazione negli Stati Uniti che, soprattutto guadando alla componente 'core', viene ritenuta non sufficiente per un nuovo incremento dei tassi da parte della Fed.

Bene soprattutto Tokyo, che sale di un punto percentuale e mezzo dopo che Arm, gruppo dei chip di SoftBank, ha ottenuto una valutazione di 54 miliardi di dollari nell'Ipo a Wall Street, con Hong Kong piatta in chiusura. In aumento dell'1,1% Seul, mentre la Borsa di Sidney è salita dello 0,4%.

Incerti i future sull'avvio dei mercati europei.



