Borsa: Europa in rialzo dopo i tassi della Bce, Milano +0,2%

Allungano il passo le principali borse europee dopo il rialzo di 0,25 punti dei tassi della Bce.

La migliore è sempre Londra (+0,9%), seguita da Amsterdam (+0,53%), Madrid (+0,4%) e Parigi (+0,25%). Girano in positivo Milano (+0,2%) e Francoforte (+0,13%). Scende a 177 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 7,2 punti al 4,36% e quello tedesco di 5,3 punti al 2,59%. Positivi i future Usa in attesa delle richieste di sussidi, delle vendite al dettaglio di beni essenziali e dell'indice dei prezzi alla produzione di agosto.



