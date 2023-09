Assogiocattoli, nasce la Hall of Fame di Gioco per Sempre

In occasione della 14/a edizione del Press Day, Assogiocattoli annuncia la nascita della Hall of Fame di Gioco per Sempre: ogni anno celebrerà due protagonisti di rilievo nel mondo dei giocattoli, tra aziende, imprenditori e manager italiani. Ad anticiparlo è Maurizio Cutrino, direttore della storica associazione, nel corso del nuovo ANSA Incontra dal titolo Gli italiani amano giocare a tutte le età, organizzato dalla redazione Cultura e Spettacoli per i Press Day 2023 di Assogiocattoli e trasmesso in diretta su ansa.it il 14 settembre alle 12.

I primi a ricevere la prestigiosa onorificenza sono Giovanni Clementoni, amministratore delegato dell'omonima azienda e Cavaliere del Lavoro, e Amedeo Giustini, Chief Executive Officer di PRG Retail Group, leader del settore con brand come Prénatal, Toys Center e Fao Schwarz.

"Entrambi da sempre rappresentano il settore in cui operano in modo eccellente. Sono i risultati ottenuti anche a livello internazionale a dimostrarlo", spiega il direttore di Assogiocattoli Maurizio Cutrino. "Ricevere questo prestigioso riconoscimento nell'anno della sua prima edizione è motivo di grande orgoglio e soddisfazione - commenta Giovanni Clementoni - e credo fermamente nell'importanza del fare impresa, perché laddove c'è lavoro, c'è benessere e c'è la possibilità di una progettualità che esprime futuro attraverso la costruzione, giorno dopo giorno, di una prospettiva di progresso per i propri figli". "Sono estremamente emozionato per questo riconoscimento - dice Amedeo Giustini - che, con me, premia il lavoro di tante donne e tanti uomini che in questi ultimi dieci anni si sono impegnati nella meravigliosa idea di creare un marketplacer europeo destinato a genitori e bambini, capace di regalare emozione, offrire servizi e prodotti utili per una customer journey distintiva".



