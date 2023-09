Mbda, accordo con Mitsubishi per collaborare sul progetto Gcap

Mbda Uk, Mbda Italia e la giapponese Mitsubishi Electric Corporation hanno annunciato al salone della Difesa londinese Dsei 2023 "la firma di un accordo di collaborazione per lavorare sul dominio effetti e supportare la progettazione della piattaforma principale come parte del Global Combat Air Program (GCAP). Le tre aziende - spiega una nota - lavoreranno insieme nel dominio effetti per garantire la perfetta integrazione dei sistemi di armamento sulla piattaforma Gcap", che coinvolge Italia, Uk e Giappone nel programma per sviluppare un sistema aereo di nuova generazione entro il 2035.

"Siamo veramente orgogliosi di questo accordo che - commenta a margine Giovanni Soccodato, executive group director sales and business development di Mbda e managing director di Mbda Italia - arriva in tempi rapidissimi, considerando che l'avvio della collaborazione su Gcap con il governo giapponese risale a meno di un anno fa. Questo ci consentirà di avviare velocemente attività che garantiranno sistemi basati su tecnologie avanzate.

Sfruttando logiche di combattimento innovative, in contesti multi-dominio, dove la digitalizzazione, l'integrazione e l'interoperabilità tra i vari sistemi sarà un must, Mbda è pronta a mettere in campo tutte le sue risorse più avanzate per sviluppare e integrare sistemi di armamento evoluti e sistemi per la gestione degli 'effectors' che rispondano a questi requisiti, anche in un'ottica di efficientamento di tempi e costi".



