Chiusura in netto rialzo per il prezzo del gas. Sulle quotazioni pesano i timori per gli scioperi dei lavoratori di alcuni impianti di Gnl in Australia.

Gli operatori del settore guardano anche alla prolungata manutenzione dei giacimenti in Norvegia.

Ad Amsterdam il prezzo balza del 6,1% a 36,8 euro al megawattora, portandosi ai livelli di fine agosto scorso.





