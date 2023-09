La Borsa di Tokyo avvia la seduta all'insegna della cautela, seguendo la frenata degli indici azionari statunitensi, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq, e in attesa di maggiori indicazioni dall'inflazione Usa.

In apertura il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,10% a quota 32.742,29, e una perdita di 34 punti. Sul fronte valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro a 147,10, e a 158,30 sull'euro.



