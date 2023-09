Borsa: l'Europa prosegue negativa dopo l'inflazione Usa

Le Borse europee proseguono in calo dopo il dato sull'inflazione negli Stati Uniti. I mercati, alla vigilia della riunione della Bce, attendono le mosse delle banche centrali sulla politica monetaria.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,5%. Sono in flessione Madrid (-0,7%), Milano (-0,6%), Francoforte e Parigi (-0,5%), Londra (-0,2%). Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0754 sul dollaro.

In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 178 punti, con il tasso del decennale italiano che guadagna 5 punti base e sale al 4,45 per cento.



