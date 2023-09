Sulle Borse in Asia si riscontra una diffusa debolezza, Tokyo ha chiuso in calo dello 0,21%, Shanghai ancora aperta cede lo 0,7% e Hong Kong lo 0,19%; Shenzhen il listino cinese più tecnologico perde l'1,49 per cento. Sono i titoli tech infatti a guidare i ribassi ma a gelare i mercati è l'attesa per i dati sull'inflazione Usa che verranno diffusi in serata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA