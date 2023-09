Birkenstock presenta un'Ipo per quotarsi a Wall Street

I sandali Birkenstock si quotano a Wall Street, dove sperano di essere trainati dall'effetto Hollywood dopo che l'attrice Margot Robbie ne ha indossato un paio rosa nel suo ruolo di protagonista del film Barbie. La storica società di origine tedesca ha presentato un'offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti, prevedendo di quotare le sue azioni alla Borsa di New York. I termini proposti per la vendita delle sue azioni non sono stati rivelati, ma le notizie dei giorni scorsi avevano affermato che l'Ipo potrebbe conferire al produttore di sandali un valore di più di 8 miliardi di dollari. Il marchio fu creato nel 1774 per realizzare scarpe ortopediche. Nel 1897 Konrad Birkenstock realizzò la prima suola flessibile che si adattava ai contorni dei piedi e i sandali furono portati in Usa negli anni '60. Vennero adottati dagli hippy, che ne apprezzarono il comfort senza fronzoli, vedendo anche il loro look utilitaristico come un distintivo anti-moda.

Nel 2021, la società di private equity L Catterton e il fondo a partecipazione familiare del magnate francese dei marchi di lusso Bernard Arnault hanno acquisito una partecipazione di maggioranza in Birkenstock, che ha sede a Linz sul Reno, nella Germania occidentale.



