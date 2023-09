Zaccheo, nelle nostre linee guida previste licenze temporanee per i taxi

Nelle linee guida dell'Art "è prevista la possibilità" per i comuni "di emettere licenze temporanee per i taxi durante i periodi di picchi" di domanda. Lo ha detto il presidente dell'Art, Nicola Zaccheo, durante la conferenza stampa di presentazione della relazione annuale 2023, spiegando che l'Autority "può giocare un ruolo importante di monitoraggio sulle licenze". Il presidente ha aggiunto: "Rinnoverò l'invito al parlamento e al governo di poter usare le linee guida per la definizione di norme non solo straordinarie".

Le linee guida Art in materia di adeguamento del servizio taxi per regioni ed enti locali sono "uno strumento molto potente a disposizione delle amministrazioni locali, per prevenire e contenere eventuali criticità relative a qualità del servizio offerto, maggiore flessibilità in ambito tariffario, inclusività sociale e uniformità delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni", ha spiegato Zaccheo. "Le linee guida Art offrono anche un valido riferimento a supporto di eventuali azioni governative, non solo di carattere straordinario", ha concluso.







