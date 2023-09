Vegas (ex Consob) presidente di Reversal Sim

Giuseppe Vegas (ex presidente Consob già viceministro dell'economia) è stato nominato presidente di ReVersal Sim, società che ha come azionista di riferimento il gruppo Txt E-solutions e che offre servizi di consulenza in materia di investimenti e collocamento. Reversal ha inoltre siglato un accordo commerciale di distribuzione in esclusiva con Northern Trust Asset Management, uno dei principali gestori mondiali, per portare i portafogli disegnati per la clientela retail agli investitori in Italia.

Oltre a Vegas prsesidente, Lorenzo Mion ha la carica di amministratore delegato.

"Sono particolarmente entusiasta di iniziare questa nuova avventura - afferma Vegas -. ReVersal Sim ha l'ambizione di conciliare un innovativo servizio di consulenza finanziaria per soddisfare le esigenze dei clienti più sofisticati con la solidità offerta da Northern Trust Asset Management".



