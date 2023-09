Urso, in manovra staffetta generazionale pensionati-giovani

"Avevamo proposto una norma per consentire la staffetta generazionale, che permetta per due anni al pensionato di formare un giovane sotto i 35 anni, assunto con contratto a tempo indeterminato, e abbiamo dovuto rinunciare per mancanza di copertura finanziaria. Ma l'intenzione del ministero e delle ministero dell'Economia, con cui la norma è condivisa, è di riproporla ed inserirla nella manovra economica finanziaria".

Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, nel corso della presentazione della campagna M.a.d.e., a proposito del passaggio di generazione in alcuni settori, specialmente nella moda e nel made in Italy.

