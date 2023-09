Renzo Rosso dal ministro Urso, salviamo la filiera

"Questo ministero è la vostra casa.

Il governo sta con voi". È quanto ha detto a Renzo Rosso il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della presentazione nella sede del suo dicastero a Roma, della campagna M.a.d.e., realizzata per dar voce alle piccole e medie aziende della propria filiera, da Otb, gruppo del lusso fondato dall'imprenditore veneto- di cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e una partecipazione nel brand Amiri- ma anche "600 store e 6200 dipendenti" come ricorda Rosso. Only The Brave ha realizzato la campagna, che sarà lanciata sulle proprie piattaforme e "culminerà il 15 aprile 2024, nella prima Giornata mondiale del Made in Italy", rivela il ministro Urso, per dare voce alle piccole e medie aziende della filiera - come si vede nel video della campagna - raccontandone Manualità, Artigianalità, Dedizione ed Eccellenza.





