O' Leary, 'decreto prezzi basato su dati spazzatura'

"Il decreto prezzi è basato su dati spazzatura". Lo afferma l'amministratore delegato di Ryanair Michael O' Leary presentando l'offerta invernale della compagnia. "È un decreto stupido - spiega - e idiota, che ridurrà i voli aumentando le tariffe". "Abbiamo già ridotto i voli del 10% in Sardegna - ha aggiunto - e lo faremo quest'inverno per la Sicilia".

"Le nuove rotte di quest'inverno da Orio e Malpensa - ha sottolineato - sarano solo internazionali e non domestiche".





