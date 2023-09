O' Leary attacca il decreto prezzi: 'E' basato su dati spazzatura'

"Il decreto prezzi è basato su dati spazzatura". Lo afferma l'amministratore delegato di Ryanair Michael O' Leary presentando l'offerta invernale della compagnia. "È un decreto stupido - spiega - e idiota, che ridurrà i voli aumentando le tariffe". "Abbiamo già ridotto i voli del 10% in Sardegna - ha aggiunto - e lo faremo quest'inverno per la Sicilia". "Le nuove rotte di quest'inverno da Orio e Malpensa - ha sottolineato - saranno solo internazionali e non domestiche".

"L'Italia con le sue Isole e le sue regioni - ha spiegato O' Leary - sono state tra i maggiori beneficiari della crescita e delle tariffe basse di Ryanair e purtroppo questo decreto, avrà l'effetto opposto". "Ridurrà la capacità dei voli e aumenterà le tariffe per la Sardegna e la Sicilia, fino a quando non verrà annullato dai Tribunali europei".

"Non è vero che abbiamo un algoritmo di riconoscimento dell'apparecchio con cui viene fatta una prenotazione - ha spiegato il numero uno di Ryanair - e non è vero che siamo in grado di geolocalizzare il cliente". "Vogliono ridurre le tariffe - ha sottolineato O' Leary - ma non sanno come fare e domani all'incontro con il governo il ministro Urso ci chiederà come farlo funzionare". "Il decreto tariffe - conclude O' Leary - è contro i principi dell'Ue, che per questo lo annullerà".

