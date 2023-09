Leonardo avanti con Giappone e Uk per il sistema aereo Gcap

"I leader dell'industria della difesa nel Regno Unito, Giappone e Italia hanno definito i termini della collaborazione trilaterale per soddisfare i requisiti della fase concettuale del sistema di difesa aerea di nuova generazione nell'ambito del Global Combat Air Program". Lo comunicano con una nota Congiunta Leonardo, Bae Systems e Mitsubishi Heavy Industries spiegando di aver definito i termini di avanzamento della collaborazione per il sistema di difesa aerea di nuova generazione Gcap, la "partnership strategica tra Regno Unito, Italia, e Giappone che vede le tre nazioni e le rispettive industrie della difesa unite per collaborare su obiettivi condivisi, legati alla realizzazione entro il 2035 di un sistema di difesa aerea di nuova generazione".



