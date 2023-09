Avvio di seduta poco mosso per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di ottobre salgono dello 0,42% a 36 euro al MWh, mentre proseguono gli scioperi agli impianti di liquefazione del gas in Australia. In particolare la Commissione per il Lavoro, interpellata da Chevron, ascolterà le parti il prossimo 22 settembre e ha chiesto al gruppo di proseguire le trattative con i sindacati prima dell'udienza.



