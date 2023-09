Calderone, per famiglie numerose l'assegno può superare Rdc

"Per i nuclei familiari numerosi l'Assegno di inclusione può arrivare a superare quanto percepito col Reddito di cittadinanza" lo ha detto La ministra del lavoro Marina Elvira Calderone ad Agorà (Rai3) "Per chi ha nuclei familiari numerosi, per chi non può lavorare perché ha figli o deve assistere un familiare, disabili, bambini da accompagnare, per queste figure il reddito di inclusione parte da una base uguale al reddito di cittadinanza ma con una serie di coefficienti e poi con l'integrazione dell'assegno unico, che porteranno gli importi finali, soprattutto per le famiglie numerose ad essere superiori" ha detto Calderone



