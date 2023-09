Borsa: Europa in ordine sparso dopo dati in Uk e indice Zew

Le Borse europee si muovono in ordine sparso mentre i futures su Wall Street sono in calo con i tecnologici sotto pressione nel giorno in cui Apple presenta i nuovi IPhone 15. Gli investitori che si interrogano su quali saranno le decisioni della Bce sui tassi questo giovedì e, la prossima settimana, quelle della Fed e della Bank of England. I dati sul mercato del lavoro nel Regno Unito con la disoccupazione ai massimi da settembre 2021 suggerisce che lo sforzo della BoE per raffreddare l'economia sta funzionando anche se i salari sono ancora in crescita e per tenere a bada l'inflazione si scommette su un rialzo di un quarto di punto della banca centrale britannica. Per la Fed bisognerà invece attendere i dati sull'inflazione Usa che saranno diffusi domani.

Sui mercati valutari euro e sterlina si sono leggermente indeboliti rispetto al dollaro mentre il listino di Londra guadagna lo 0,45% e Francoforte perde lo 0,30% dopo l'indice Zew migliore delle attese ma su livelli che non dissipano i timori sull'economia tedesca.

Debole anche Parigi (-0,32%) mentre Milano tiene (+0,02%) malgrado il tonfo di Campari (-5,4%) all'annuncio dell'uscita del ceo. Sono migliorate intanto le banche, dopo qualche presa di profitto iniziale, ma non Mps (-0,42%).



