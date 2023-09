Rossi (Tim),transizione digitale precondizione per quella green

"La transizione digitale è la precondizione di quella ambientale, perché non si può andare verso un ambiente sostenibile senza tecnologie innovative e digitali": lo ha affermato Salvatore Rossi, presidente del gruppo Tim, intervenendo a Perugia all'evento dell'associazione Nemetria sul ruolo degli algoritmi e transizione digitale e green dal titolo 'La morale dell'algoritmo e il futuro della twin transition'. Un argomento discusso dal mondo dell'impresa e dell'università.

Un incontro "opportuno" in questa fase che stiamo attraversando per Rossi, "perché mette insieme due temi, quello dell'etica dell'algoritmo e della doppia transizione di cui tutti parlano e raccomandata anche dal Pnrr, quella ambientale e digitale, che sono profondamente connesse anche se non sembrerebbe". "Tim, ovviamente coinvolta nella transizione digitale, questo problema lo sente molto e lo sta affrontando al massimo delle sue possibilità" ha sottolineato ancora il presidente del gruppo.

Sul tema della doppia transizione poi, secondo Rossi, "l'Italia sta facendo molto anche se alcuni dubitano che questo sia tutto quello che è necessario". "In questo momento il governo è impegnato allo spasimo nel completare i compiti per quest'anno ma non sarà facile" ha dichiarato ancora Rossi. "Per mettere in condizione un paese intero di digitalizzarsi - ha aggiunto - occorrono enormi investimenti, che avranno ritorni enormi ma non nell'immediato, ma devono essere sia pubblici che privati, con questi ultimi che vanno incentivati quindi dalle pubbliche amministrazioni".



