Ivass-Google assieme contro le truffe online sulle polizze

Contrastare le frodi online sulle assicurazioni sotto forma di falsi inserzionisti e siti irregolari. Per questo Google e l'istituto di vigilanza delle assicurazioni (Ivass) hanno collaborato nel programma di verifica che il motore di ricerca renderà operativo dal primo novembre prossimo. Come ricordano fonti Ivass sono numerosi i consumatori vittime dei siti irregolari e solo da inizio anno, Ivass ha segnalato 140 siti fake. Ivass ha inoltre fornito a Google, per supportarli nei controlli, la white list, cioè l'elenco dei siti regolari che di recente ha pubblicato sul proprio sito e che verrà aggiornata con sistematicità.

Secondo quanto scrive Google sul suo sito "grazie a questo nuovo processo di verifica, le entità che desiderano pubblicizzare servizi finanziari regolamentati attraverso i servizi pubblicitari di Google in Italia dovranno dimostrare di essere autorizzate dalle autorità locali competenti". "Inoltre, per poter iniziare la propria attività pubblicitaria, sarà necessario aver completato il programma di verifica degli inserzionisti di Google. In Italia il processo di pre-certificazione per gli inserzionisti di servizi finanziari attivi è iniziato alla fine di agosto e l'entrata in vigore di questa policy è prevista per il 1 novembre 2023".



