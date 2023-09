Ita, Salvini: 'Spero l'ok dell'Ue arrivi il prima possibile'

'Se riusciamo a chiudere questo capitolo sono contento'

Lollobrigida, accelerare su Lufthansa-Ita per la stabilità

La speranza per Ita-Lufthansa e' che si "possa accelerare il processo" perche' "ogni giorno di ritardo vuol dire non avere un quadro di stabilita' in un settore strategico come quello del volo". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo al programma "Agora'" su Rai 3. "Crediamo di dover perseguire una linea che permetta all'Italia di avere un'interlocuzione solida con un'azienda come Lufthansa. Abbiamo tutti lavoratori e sperato che si potesse avere un'azienda di volo completamente italiana ma - ha proseguito - se le condizioni nel tempo non hanno permesso questa scelta ora bisogna tutelare i lavoratori. E' il primo obiettivo che ci siamo posti", ha sottolineato il ministro. Per Lollobrigida "adesso bisogna tutelare i lavoratori che è il primo obiettivo che ci siamo posti e i lavoratori guardano con favore questo accordo e l'altro elemento è che Lufthansa non è concorrenziale sulle rotte a vantaggio della Germania rispetto a quello che può essere invece un programma comune di sviluppo in Italia. Per esempio sul turismo è evidente che non c'è concorrenza tra le località turistiche italiane e quelle tedesche e per questo cerchiamo e speriamo si riesca ad accelerare questo processo perché ogni giorno di ritardo significa non avere un quadro di stabilità in un settore strategico come quello del volo".

Urso, su Ita dal governo una soluzione tempestiva ed efficace

"Mi auguro che tutti colori che sono indicati dal governo del sistema Italia negli incarichi internazionali, agiscano sempre con piena consapevolezza a sostegno del proprio Paese". Risponde così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla domanda se il Commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, dia una mano o remi contro l'Italia, a Restart su Rai3. "D'altra parte - aggiunge Urso - Giorgia Meloni ha detto una cosa importante, la Commissione ha sollecitato i governi precedenti per anni e anni a dare soluzione al problema dll'ex Alitalia. Questo governo l'ha fatto in maniera tempestiva e in maniera efficace, l'ha fatto con un partner straniero europeo, meglio di così?"

