In apertura di settimana nella quale la Bce si riunirà l'euro sui mercati valutari passa di mano a 1,0729 mentre in Asia lo yen balza di oltre l'1% dopo che il governatore della banca centrale del Giappone, in una intervista, ha annunciato che potrebbe porre fine ai tassi negativi in caso di aumento dei prezzi e salari. La valuta nipponica scambia così 146 sul dollaro con un aumento dell'1,18%.



