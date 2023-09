Crisi retail Gb: salta salvataggio Wilko, 12.500 posti a rischio

Si allunga su tutti i 12.500 dipendenti l'ombra dell'esubero nell'ambito della crisi che ha travolto nel Regno Unito il gruppo Wilko, storica catena specializzata nella vendita di articoli per la casa entrata il mese scorso in amministrazione controllata sull'orlo della bancarotta. Lo afferma il sindacato Gmb, dopo la notizia del fallimento del negoziato oggi con il colosso commerciale canadese Hmv, di proprietà del miliardario Doug Putman.

Putman aveva evocato la possibilità di rilevare 300 dei circa 400 grandi magazzini Wilko, ma si è poi tirato indietro sulla base di una revisione al rialzo della stima dei costi di gestione. Gli amministratori giudiziari hanno da parte loro preso ora tempo per decidere il da farsi e per aggiornare le previsioni sul futuro (sempre più nero) di negozi e personale.

Ma il sindacato ha già anticipato il verdetto, evocando ormai la prospettiva della "cancellazione del marchio Wilko Ltd" da tutti e 400 i punti vendita sparsi per l'isola e la perdita del posto di lavoro per l'intero organico o quasi: a dispetto dell'accordo preliminare annunciato nei giorni scorsi per l'acquisizione di una fetta di 51 negozi da parte di B&M, concorrente britannico nel settore del retail.

Fino a oggi gli amministratori avevano confermato le trattative con B&M per la cessione dei 51 grandi magazzini e la liquidazione già decisa di altri 52, formalizzando esuberi certi di 1600 persone circa (300 annunciati al momento del crac, altri 1300 una volta certificata la prima ondata di chiusure dei 52 negozi); mentre avevano lasciato aperti spiragli sul resto della rete.

Wilko, fondata negli anni 30 a Leicester e divenuta nei decenni una realtà commerciale di grande successo nazionale, è l'ultima vittima delle turbolenze che investono da anni il retail, alle prese con problemi strutturali di costi e alla concorrenza del commercio online oltre che con fattori congiunturali vari (dalla pandemia di Covid, al dopo Brexit, alla fiammate recente dell'inflazione): turbolenze che hanno già affondato nel Regno diversi brand di spicco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA