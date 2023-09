Borsa: seduta in rialzo in Europa, fiducia sull'economia Usa

Le Borse in Europa chiudono la seduta in rialzo. Londra ha guadagnato lo 0,25%, Parigi lo 0,52%, Francoforte lo 0,39%, Milano l'1,03% e Madrid lo 0,77 per cento. Il mercato guarda agli Usa e scommette su un 'atterraggio morbido' dell'economia americana, dopo che il segretario al Tesoro americano Janet Yellen si è detta "fiduciosa" sulla capacità di contenere l'inflazione senza causare forti danni al mercato del lavoro.

Sui listini si sono poi visti ordini di acquisto sui minerari (spinti dal rialzo dei prezzi dei metalli) ma anche su altri settori ciclici come auto e banche. In Italia in particolare, anche sulla possibilità che la tassa sugli extra profitti venga modificata, le banche hanno preso la rincorsa.



