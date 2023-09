Borsa: Milano sale (+1%), sprint di Mps, e Intesa, cauta Tim

Si conferma positiva Piazza Affari nella prima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,01% a 28.519 punti. Scende a 172,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,8 punti al 4,34% e quello tedesco di 1,7 punti al 2,62%. In prima linea le banche, con Mps (+2,68%) e Intesa (+2,24%), seguite da Bper (+2,2%), Banco Bpm (+2,15%), Unicredit (+2,1%) e Mediobanca (+1,49%), favorite da ipotesi di modifiche del decreto asset sugli extraprofitti. Acquisti anche su Pirelli (+1,81%), Stellantis (+1,6%), che ha lanciato la 3/ tranche del riacquisto di titoli da 1,5 miliardi di euro annunciato lo scorso 22 febbraio, Saipem (+1,49%), Leonardo (+1,38%) ed Eni (+1,08%). Cauta Tim (+0,16%$), girata in positivo, mentre resta debole Ferrari (-0,25%), unico titoli tra i principali in territorio negativo. Tra i titoli a minor capitalizzazione si segnala il balzo di Eprice (+5,88%) e lo scivolone di Ariston (-3,97%).



