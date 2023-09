Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +1%

La seduta di Piazza Affari finisce in rialzo con il Ftse Mib ha guadagnato l'1,03% a 28.525 punti.

Le banche, in gran spolvero fin dalla mattina, hanno sostenuto il listino, tra le altre da segnalare Intesa Sanpaolo (+2,7%), Bper (+2,7%) e Mps (+2,3%). La migliore è però stata Saipem che ha chiuso in rialzo del 4,89 per cento.

Fuori dalle big 40 occhi su Mfe (A e B) che ha guadagnato il 3% nel giorno in cui gli eredi di Silvio Berlusconi firmano per l'accettazione dell'eredità.



