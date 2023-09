Borsa: Europa poco mossa, pesano le stime Ue, Milano +0,55%

Appaiono poco mosse le principali borse europee al passaggio di metà seduta, per effetto delle stime in ribasso dell'Ue. Milano riduce il rialzo allo 0,55%, Francoforte e Parigi allo 0,25%, Madrid allo 0,11% e Londra (-0,02%) si porta sulla parità.

Si confermano positivi i future Usa in vista dell'inflazione di mercoledì prossimo, seguita l'indomani dalla decisione della Bce sui tassi. Sempre debole il dollaro a 0,93 euro, 146,75 yen, 0,8 sterline e 96,44 rubli. Sale a 175,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,8 punti al 4,38% e quello tedesco di 2,7 punti al 2,63%. In ulteriore calo il greggio (Wti -0,58% a 86,99 dollari al barile) a differenza del gas naturale (+7,19% a 36,99 euro al MWh) per il protrarsi dello sciopero dei lavoratori delle piattaforme di Gnl in Australia.

Riducono il rialzo i bancari Intesa (+2,05%), Bper (+1,73%), Banco Bpm (+1,61%), Mps (+1,56%) e Unicredit (+1,13%), favoriti fin dall'apertura dalle ipotesi di riduzione della tassa sugli extraprofitti. Accelera Commerzbank (+1,4%), seguita da Socgen (+1,34%), Bnp (+1,3%) e Bbva (+0,9%). Bene in campo automobilistico Volvo (+1,9%), Stellantis (+1,1%), che ha avviato la 3/a tranche del riacquisto di titoli da 1,5 miliardi annunciato in febbraio, e Bmw (+1%). La ripresa in Cina spinge il lusso di Puma (+1,44%), più caute Pandora (+0,9%) e Moncler (+0,5%). In luce gli estrattivo-minerari Antofagasta (+3,4%) e Rio Tinto (+2,85%). In ordine sparso i petroliferi Eni (+1,14%), TotalEnergies (+0,81%), Shell (+0,1%) e Bp (-0,02%).



