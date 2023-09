Brusca frenata, a luglio, dei prestiti alle imprese. Come si legge nelle statistiche della Banca d'Italia i prestiti al settore privato, sono diminuiti del 2,3 per cento sui dodici mesi (-1,7 nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono diminuiti dello 0,3 per cento sui dodici mesi (erano cresciuti dello 0,2 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti del 4 per cento (-3,2 nel mese precedente).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA