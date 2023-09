Anche in Italia stretta Google sulla pubblicità finanziaria

Arriva anche in Italia la stretta di Google contro le frodi finanziarie online. Come spiega il gruppo dal primo novembre anche nel nostro paese saranno in vigore le norme "di verifica per gli inserzionisti di servizi finanziari".

I soggetti "che desiderano pubblicizzare servizi finanziari regolamentati attraverso i servizi pubblicitari di Google in Italia dovranno dimostrare di essere autorizzate dalle autorità locali competenti. Inoltre, per poter iniziare la propria attività pubblicitaria, sarà necessario aver completato il programma di verifica degli inserzionisti di Google. In Italia il processo di pre-certificazione per gli inserzionisti di servizi finanziari attivi è iniziato alla fine di agosto e l'entrata in vigore di questa policy è prevista per il 1 novembre 2023".



