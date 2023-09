A studio One Works progettazione nuova linea metro Tel Aviv

Lo studio di architettura e ingegneria globale One Works, con sede centrale a Milano, guiderà la progettazione architettonica di 25 nuove stazioni e dei relativi spazi pubblici della nuova Tel Aviv Metro M3, lavorando con la joint venture franco israeliana Mlead che si è aggiudicata la gara internazionale per la progettazione e la gestione della costruzione della nuova linea della metropolitana.

L'assegnazione del contratto è stata annunciata ufficialmente dalla Nta-Metropolitan Transit System Ltd, l'agenzia governativa che sovrintende allo sviluppo dei trasporti.

Secondo Giulio de Carli, Co-fondatore e Managing Partner di One Works. "per noi realizzare il progetto architettonico della linea M3 della metropolitana significa avere l'opportunità di plasmare spazi che fondono armoniosamente funzionalità, sostenibilità e design accattivante, oltre ad aspirare a creare snodi di trasporto che non solo colleghino le persone, ma che siano anche catalizzatori per la crescita della città, lasciando un ricordo forte e duraturo a tutti coloro che vi transitano".

Con un tracciato semicircolare, la linea M3 si estenderà per 39 km e includerà importanti stazioni di interscambio con la linea M1 Blu a Glilot e Holon Yoseftal, nonché con la linea M2 Marrone a Kfar Ganim. Una volta completata, offrirà un collegamento a circa 480.000 passeggeri giornalieri.



