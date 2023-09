L'aumento dei tassi d'interesse non frena il ricorso degli italiani al credito al consumo. I finanziamenti concessi continuano infatti a crescere trimestre dopo trimestre. Nel 2016 il loro ammontare era di poco inferiore ai 107 miliardi di euro, nel 2023 siamo arrivati quasi a 154 miliardi: un aumento del 44% in soli sette anni. Questo il dato principale dell'analisi sul credito al consumo condotta dalla Fondazione Fiba di First Cisl su dati di Bankitalia.



