Urso: 'Sostegno su benzina e bollette, focus su meno abbienti'

Le bollette sono "all'attenzione del governo così come sull'aumento dei prezzi dei carburanti, con il ministro Giorgetti e con gli altri ministri competenti, avremo un confronto per capire e scegliere come intervenire in modo tale che soprattutto i ceti meno abbienti ricevano il sostegno del sistema pubblico e quindi del governo". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando degli aumenti delle tariffe del gas e della benzina.

"Sono molto soddisfatto, il sistema Italia unito parteciperà a questo trimestre di inflazione per contenere i prezzi di beni a più largo consumo non soltanto alimentari, dal primo d'ottobre al 31 dicembre, e credo che questo sia un successo del sistema Italia", ha anche detto Urso al termine dell'incontro con vertici di Federalimentare, Unionfood, Centromarca e Ibc, parlando di "sforzo collettivo del sistema paese per contenere i prezzi" . "Abbiamo apprezzato -dice Urso - la volontà delle associazioni che parteciperanno al patto anti-inflazione insieme alla distribuzione, a commercianti, esercenti, grande distribuzione e anche a altre associazioni di impresa".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA