Il gas conclude in rialzo (+5%) ma sotto i massimi della seduta

Prezzo del gas in netto aumento ma con una chiusura dai massimi della giornata, quando il metano ha raggiunto aumenti anche a due cifre: sul mercato di Amsterdam il future con consegna a ottobre ha segnato una crescita finale del 5% a 34,5 euro al Megawattora.

A far schizzare la materia prima sono state le notizie dall'Australia dove in due impianti di liquefazione di Chevron sono iniziati degli scioperi parziali dopo il fallimento delle trattative tra i sindacati e il colosso energetico.



